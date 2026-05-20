Pensione occhio alla domanda tardiva | chi rischia di perdere i soldi arretrati

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia può comportare la perdita degli arretrati maturati. Le autorità hanno stabilito che, in caso di richiesta inviata oltre i termini previsti, eventuali somme dovute per il periodo precedente alla domanda non saranno riconosciute. La normativa specifica che la decorrenza della pensione coincide con la data di presentazione della domanda, quindi eventuali arretrati non richiesti entro i termini potrebbero non essere riconosciuti.

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Se la presentazione della domanda per la pensione di vecchiaia avviene in ritardo si possono perdere gli arretrati. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 10542 del 21 aprile scorso, ribadendo un principio ormai consolidato: il semplice raggiungimento dell'età pensionabile. 🔗 Leggi su Today.it

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