Pensa all’acqua fa tris | Servono scelte durature

Da ilgiorno.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è appena conclusa l’edizione 2026 del progetto “Pensa all’Acqua”, un’iniziativa educativa promossa da SAL. Nel corso dell’evento sono state affrontate diverse tematiche riguardanti il consumo e la gestione delle risorse idriche, con un focus su scelte che possano durare nel tempo. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare le persone sull’importanza di adottare comportamenti responsabili per preservare l’acqua, risorsa sempre più preziosa e limitata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è da poco conclusa l’edizione 2026 del progetto “Pensa all’Acqua”: il format educativo di SAL, Società Acqua Lodigiana, dedicato alle scuole superiori del territorio, realizzato quest’anno con due classi terze dell’IIS Volta di Lodi: la 3?D e la 3?F del liceo scientifico, coordinate dalla professoressa Giusi Rossi, coordinatrice della Commissione didattica “Ambiente e Sostenibilità” dell’istituto. Pensa all’Acqua è un format “aperto” perché nasce e prende forma di volta in volta insieme alla scuola, cucendosi intorno alle sue specificità e ai suoi obiettivi. L’acqua è quella che esce dal rubinetto ogni giorno e che, nei 60 Comuni della provincia di Lodi, SAL eroga garantendone qualità, sicurezza e controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pensa all8217acqua fa tris servono scelte durature
© Ilgiorno.it - “Pensa all’acqua“ fa tris: "Servono scelte durature"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Marion du Faouët, Chef de voleurs | Le destin d'une femme de légende

Video Marion du Faouët, Chef de voleurs | Le destin d'une femme de légende

Sullo stesso argomento

"Il commercio locale è in emergenza: servono scelte immediate e coraggiose""Il crollo del commercio cittadino - si legge in una nota del Comitato Costituente Futuro Nazionale Parma - non è più un dato statistico: è una...

Acqua calda o acqua fredda, quale fa meglio alla digestione?Di recente, qualcuno su TikTok ti ha suggerito di adottare qualche rimedio per la salute derivante dall'antica saggezza cinese? Forse ti hanno...

pensa all acqua faEcco perché l’acqua sta diventando uno dei maggiori rischi nel settore energeticoL'acqua influisce su dove vengono realizzati i progetti, sulla velocità con cui procedono e, in alcuni casi, sulla loro stessa realizzazione ... energiaoltre.it

Acqua frizzante, fa bene o fa male? Miti e verità sull’acqua con le bolleDal punto di vista calorico non cambia nulla e non ci sono studi clinici o evidenze scientifiche che dimostrino che bere acqua frizzante rispetto a quella naturale sia dannoso per la salute. Per cui, ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web