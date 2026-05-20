Si è appena conclusa l’edizione 2026 del progetto “Pensa all’Acqua”, un’iniziativa educativa promossa da SAL. Nel corso dell’evento sono state affrontate diverse tematiche riguardanti il consumo e la gestione delle risorse idriche, con un focus su scelte che possano durare nel tempo. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare le persone sull’importanza di adottare comportamenti responsabili per preservare l’acqua, risorsa sempre più preziosa e limitata.

Si è da poco conclusa l’edizione 2026 del progetto “Pensa all’Acqua”: il format educativo di SAL, Società Acqua Lodigiana, dedicato alle scuole superiori del territorio, realizzato quest’anno con due classi terze dell’IIS Volta di Lodi: la 3?D e la 3?F del liceo scientifico, coordinate dalla professoressa Giusi Rossi, coordinatrice della Commissione didattica “Ambiente e Sostenibilità” dell’istituto. Pensa all’Acqua è un format “aperto” perché nasce e prende forma di volta in volta insieme alla scuola, cucendosi intorno alle sue specificità e ai suoi obiettivi. L’acqua è quella che esce dal rubinetto ogni giorno e che, nei 60 Comuni della provincia di Lodi, SAL eroga garantendone qualità, sicurezza e controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Pensa all’acqua“ fa tris: "Servono scelte durature"

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