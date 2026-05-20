Ogni tre giorni si registra un incidente che coinvolge un pedone, con un totale di quaranta vittime dal 2002 ad oggi. Nel corso dell'ultimo anno sono stati segnalati 117 investimenti, rappresentando il 7,8 per cento di tutti gli incidenti stradali. Sebbene i numeri complessivi siano in diminuzione, alcune arterie come via Camozzi e via Gasparini sono state più colpite, registrando il maggior numero di decessi. La mappa degli incidenti evidenzia la diffusione di questi episodi lungo alcune strade specifiche.

L’ANALISI. L’anno scorso 117 investimenti, pari al 7,8% del totale. Ma i numeri totali sono in calo. Via Camozzi e via Gasparini le strade con più decessi. Nella mappa gli incidenti stradali con esito mortale che hanno coinvolto pedoni in città tra il 2002 e il 2025. L’ultima tragedia è una ferita ancora aperta, impossibile da rimarginare. I pedoni restano costantemente esposti ai pericoli della strada, e lo racconta - oltre che la cronaca - una fredda contabilità: in città si registrano mediamente più di due investimenti alla settimana, mentre dal 2002 a oggi le vittime sono 40. Nel 2025 sono stati 117 gli incidenti che hanno coinvolto pedoni, nel 2024 erano stati 118, nel 2023 se ne sono avuti 108. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Pedoni, un incidente ogni tre giorni: quaranta vittime dal 2002 - La mappa x.com

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