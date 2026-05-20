Pederobba | sconti IMU cede lotti incolti ai giovani agricoltori

A Pederobba, il comune ha deciso di ridurre l'imposta municipale sugli immobili ai giovani agricoltori che acquistano lotti incolti. La misura prevede uno sconto sull'IMU per chi cede terreni non coltivati e si impegna a svilupparli. I beneficiari di questa iniziativa sono giovani che intendono avviare attività agricole o migliorare terreni non utilizzati. La proposta mira a incentivare l'agricoltura e a favorire la riqualificazione delle aree rurali del territorio comunale.

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? Punti chiave Come cambierà l'IMU per chi cede i lotti incolti?. Chi sono i giovani beneficiari di questo nuovo patto agricolo?. Quali regole vincolano i proprietari per ottenere lo sconto fiscale?. Come verrà gestito il terreno dopo i cinque anni di coltivazione?.? In Breve Proprietari ottengono azzeramento IMU cedendo l'uso dei lotti per 5 anni.. Il consigliere Baratto gestirà il censimento aree prima del bando agricoltori.. Giovani under 40 coltiveranno fagiolo Borlotto Nano di Levada senza canone d'uso.. L'accordo impone vincolo di inedificabilità temporanea e assicurazione specifica per i lotti.. A Pederobba il sindaco Tirato ha lanciato un piano per trasformare i lotti edificabili abbandonati in campi di Fagiolo Borlotto Nano di Levada, offrendo sconti fiscali ai proprietari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pederobba: sconti IMU cede lotti incolti ai giovani agricoltori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuova IMU 2026: sconti per case vuote e zero tasse per inagibili? Cosa sapere Nuove linee guida Ministero Economia prevedono scadenze IMU per il 16 giugno 2026. Taranto: sconti su Imu e Tari, azzerate sanzioni e interessi? Cosa sapere Taranto approva sconti Imu e Tari per debiti registrati fino al 31 dicembre 2024. Terreni coltivati con il faigiolo Borlotto Nano di Levada: L'Imu verrà tagliataPEDERIBBA (TREVISO) Taglio dell'Imu per chi cede terreni per coltivare il Fagiolo di Levada. L'innovativa iniziativa, unica nel suo genere, è dell'amministrazione comunale ... ilgazzettino.it