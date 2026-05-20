Pechino centro del mondo | anche Putin vola da Xi Cina e Russia rafforzano i loro rapporti

Da it.insideover.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin si è recato a Pechino pochi giorni dopo il ritorno negli Stati Uniti di Donald Trump. Il presidente russo ha partecipato a un incontro bilaterale con il presidente cinese, Xi Jinping, in un contesto che ha visto rafforzare i rapporti tra Cina e Russia. La visita si inserisce in una serie di incontri tra i due leader, con l’obiettivo di consolidare le relazioni tra i due Paesi. La presenza di Putin a Pechino ha attirato l’attenzione internazionale.

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Pochi giorno dopo il rientro negli Stati Uniti di Donald Trump è il turno di Vladimir Putin. A Pechino va in scena un nuovo importantissimo bilaterale con Xi Jinping ancora protagonista assoluto. Il leader cinese sta infatti giocando di sponda con Washington e Mosca per proiettare la propria immagine di stabilizzatore in un pianeta scosso da tensioni commerciali, guerre e crisi energetiche. Da questo punto di vista, le trasferte di Trump e Putin sono complementari alla strategia di Xi: se la prima è servita a rassicurare i partner commerciali occidentali in campo economico, l’altra è necessaria per far capire al resto del mondo – dai Brics al Global South – che la diplomazia cinese resta coerente e che, soprattutto, non si lascia influenzare da Washington. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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