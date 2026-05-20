Il membro della Lega ha dichiarato che si impegnerà in una battaglia affinché i Patrioti ottengano una vicepresidenza all'Eurocamera. Ha precisato che l'obiettivo non è ottenere una posizione di potere, ma rappresentare i cittadini europei. La discussione riguarda la distribuzione delle cariche all’interno dell’Europarlamento e il ruolo dei Patrioti nella commissione. La questione è stata sollevata in un contesto di confronti tra diversi gruppi politici europei.

"Faremo una battaglia" perché i Patrioti devono avere una vicepresidenza all'Eurocamera, "non per la poltrona, ma per rappresentare dei cittadini europei. Siamo il terzo gruppo. I cittadini che in massa hanno votato i Patrioti oggi non hanno una rappresentanza per una conventio ad excludendum. Di democrazia qui si riempiono la bocca, ma noi vogliamo i fatti". Lo ha detto l'eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi in un punto stampa della delegazione. Pera Toons è un fenomeno crossmediale che ha catturato l’attenzione di adulti e bambini. Un artista con uno stile che sfiora quasi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pe: Ceccardi (Lega), Faremo battaglia per una vicepresidenza dei Patrioti

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