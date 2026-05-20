A Pavia, il luna park più grande degli ultimi anni riapre al pubblico a partire da venerdì 22 maggio, nella zona dello stadio Fortunati. L’evento porta con sé oltre 90 attrazioni, tra cui il debutto del Turbo Show, uno degli spettacoli più attesi. La manifestazione si svolge fino a data da definire, offrendo un’opportunità di svago per famiglie e visitatori della città, che potranno divertirsi con le diverse attrazioni installate nel parco. L’anno precedente aveva registrato un record di presenze.

Pavia, 20 maggio 2026 – Il momento del divertimento è arrivato. Da venerdì 22 maggio nella zona dello stadio Fortunati arriverà il luna park più grande degli ultimi anni, uno dei più grandi d’Italia, che lo scorso anno ha fatto registrare un record di presenze. Nell’area spettacoli viaggianti saranno collocate oltre 90 attrazioni per tutte le età, tra cui giostre, galeone, rocket, autocross e molte altre. Novità del 2026 sarà il “Turbo show” che promette adrenalina e divertimento. Il luna park rimarrà fino al 14 giugno, anche se non tutte le oltre 90 attrazioni potranno restare per l’intero periodo. Alcune avevano già preso altri impegni e domenica 7 dovranno lasciare l’area che le ospita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, torna il luna park: uno dei più grandi d'Italia. Oltre 90 attrazioni, debutta il Turbo show

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