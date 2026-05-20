Nella serata di ieri, poco prima delle 23, nella zona di Scampia si è verificato il crollo di una parte della Vela Rossa, uno degli edifici più noti della periferia nord di Napoli. Durante le operazioni di demolizione iniziate a dicembre, una porzione del vano ascensore si è sganciata, causando il rumore delle macerie e la paura tra i residenti. Sul posto sono stati effettuati evacuazioni di centinaia di persone che si trovavano nelle vicinanze dell’edificio.

Il rumore delle macerie ha squarciato il silenzio poco prima delle 23. Nella Vela Rossa di Scampia, uno degli edifici simbolo della periferia nord di Napoli, è crollata una parte del vano ascensore mentre erano in corso le operazioni di demolizione avviate lo scorso dicembre. Il cedimento si è verificato all’interno del complesso di viale della Resistenza, già disabitato e parzialmente abbattuto. In pochi minuti l’area si è riempita di sirene, fari e mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, il 118, le forze dell’ordine e la Protezione civile. Le squadre Usar e le unità cinofile hanno lavorato tra polvere e detriti per escludere la presenza di persone sotto le macerie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Paura a Scampia, crolla la Vela Rossa: centinaia di residenti evacuati nel cuore della notte (Video)

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Scampia, la vela rossa crolla nella notte

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