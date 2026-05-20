Patto stabilità Salini FI | Safe non è arma di ricatto energia e difesa sono discussioni distinte

“Safe è oggetto di una discussione forte da parte dell’Italia, ma non è utilizzato come arma di ricatto dal governo italiano”. Lo ha detto l’eurodeputato Massimiliano Salini (Forza Italia) al punto stampa della delegazione italiana di FI al Parlamento europeo, a Strasburgo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Patto stabilità, Salini (FI): Safe non è arma di ricatto, energia e difesa sono discussioni

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