Patto stabilità Salini FI | Safe non è arma di ricatto energia e difesa sono discussioni distinte

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Safe è oggetto di una discussione forte da parte dell’Italia, ma non è utilizzato come arma di ricatto dal governo italiano”. Lo ha detto l’eurodeputato Massimiliano Salini (Forza Italia) al punto stampa della delegazione italiana di FI al Parlamento europeo, a Strasburgo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

patto stabilit224 salini fi safe non 232 arma di ricatto energia e difesa sono discussioni distinte
© Quotidiano.net - Patto stabilità, Salini (FI): “Safe non è arma di ricatto, energia e difesa sono discussioni distinte”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Patto stabilità, Salini (FI): Safe non è arma di ricatto, energia e difesa sono discussioni

Video Patto stabilità, Salini (FI): Safe non è arma di ricatto, energia e difesa sono discussioni

Sullo stesso argomento

Meloni scrive a von der Leyen: "Deroga al Patto di stabilità anche sull'energia o Safe a rischio"La deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma Safe da parte...

Gli industriali stanno col governo Meloni: “Servono deroghe al Patto di Stabilità su energia e difesa”Massimo sostegno degli industriali al governo Meloni e al ministro Giorgetti sul pressing nei confronti della Ue per un possibile sforamento del...

patto stabilità salini fiPatto stabilità, Salini (FI): Deroga energia non è nuovo debito, serve a evitare più tasse agli italianiLa richiesta del governo italiano sulla deroga al Patto di stabilità per l’energia non ha l’obiettivo di creare nuovo debito, ma di evitare che ... stream24.ilsole24ore.com

Patto stabilità: Salini (FI), Richiesta governo è che calcoli non aggravino tasche degli italianiLa richiesta del governo italiano fa seguito alla proposta di un decreto energia che scorpora il conteggio dell'Ets dal prezzo generale dell'energia. Il percorso non ha come scopo semplicemente di cr ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web