L'Unione Europea sta esaminando la richiesta avanzata dall'Italia per ottenere una deroga al Patto di Stabilità e Crescita. La discussione riguarda le possibilità di allentare i vincoli finanziari imposti ai paesi membri, in risposta alle crescenti tensioni sui costi dell’energia. Oltre alla deroga, le trattative tra le istituzioni europee e i governi nazionali coinvolgono anche altre soluzioni per affrontare le difficoltà economiche legate all’aumento dei prezzi energetici. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nei prossimi giorni.

La deroga al Patto di Stabilità e Crescita non è l'unica opzione sul tavolo delle trattative tra i governi europei per far fronte alle tensioni sui costi dell'energia causate dal conflitto nel Golfo Persico e dalla crisi nello stretto di Hormuz, snodo dei traffici globali di petrolio. La notizia è emersa a margine del G7 dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali che si è chiuso ieri a Parigi. Garantire più flessibilità alle capitali inserendo le spese per l'energia, e non soltanto quelle per la difesa, all'interno della clausola di salvaguardia nazionale che concede ai governi spazi di bilancio, così come chiesto dall'Italia, è comunque una delle ipotesi al vaglio dell'esecutivo comunitario. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Patto di Stabilità, l?Europa apre all?Italia. Dombrovskis «Stiamo valutando la richiesta di Roma»

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