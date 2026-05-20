Nel comune di Paterno è stato annunciato un contributo di 1.000 euro destinato a ogni nuovo nato o adottato nel 2026. La misura prevede che tutti i cittadini possano richiedere il bonus senza restrizioni di reddito ISEE. Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate seguendo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale, che saranno rese note prossimamente. La misura interesserà le famiglie che avranno i nuovi componenti nel corso del prossimo anno.

? Punti chiave Chi può richiedere il contributo senza limiti di reddito ISEE?. Come si presentano le domande per ottenere il bonus comunale?. Quali sono le scadenze burocratiche per non perdere i mille euro?. Perché l'amministrazione ha scelto di finanziare anche l'asilo nido?.? In Breve Domanda online sul portale comunale entro il 31 gennaio 2027. Fondi derivanti dalla programmazione Ripov Servizi del PO Val d'Agri. Contributo destinato a tutti i residenti senza limiti di valore Isee. Integrazione con il nuovo asilo nido comunale in fase di completamento. Il Comune di Paterno ha stanziato mille euro per ogni nuovo nato o minore adottato nel corso del 2026, confermando un sostegno economico destinato a tutte le famiglie residenti indipendentemente dal valore dell’Isee. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paterno: 1.000 euro per ogni nuovo nato o adottato nel 2026

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