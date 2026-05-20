Il ricorso all'Autorità Anticorruzione è stato già presentato e riguarda i pasti forniti nei nidi della città. La questione riguarda alcune irregolarità o anomalie riscontrate nelle modalità di affidamento e gestione dei servizi di ristorazione. L’atto formale è stato inviato nelle ultime settimane e si basa su documenti e segnalazioni raccolte dagli uffici comunali. La decisione di ricorrere a questa autorità segue le verifiche condotte negli ultimi mesi e coinvolge diverse parti interessate.

Bologna, 20 maggio 2026 - Il ricorso all’Anac, l’Autorità Anticorruzione, è già inviato. Questa volta nel mirino della consigliera di FdI, Manuela Zuntini ci sono sia la presenza di Camst, quale società che prepara pasti, in alcuni consorzi che si occupano di nidi comunali gestione indiretta, in qualche caso fin dal 2004. Sia il ricorso frequente all’istituto giuridico del consorzio, invece dell’Associazione temporanea d’impresa (Ati). I nidi in questione sono a gestione indiretta, quindi amministrati da consorzi formati da cooperative. La consigliera di FdI non è nuova per quanto riguarda il fatto di rivolgersi all’Anac. Suo il ricorso che ha fatto saltare il banco della refezione scolastica, affidata previo appalto sempre alla vincitrice Camst. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasti nei nidi bolognesi, ricorso all’Autorità Anticorruzione di FdI

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Assunzioni e nuovi nidi a Roma, FdI risponde al Comune: "Merito di Meloni"“Le assunzioni e le nuove aperture di nidi con fondi del Pnrr sono merito del governo”.

Piano degli Arenili e ricorso al Tar: "L’Autorità portuale dovrebbe aprire un confronto costruttivo""Come mai l’Autorità Portuale ha deciso di fare ricorso al Tar contro il Piano degli Arenili del Comune?".