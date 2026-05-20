Passeggiata Teatralizzata Antica Neapolis
È in programma una passeggiata teatralizzata dedicata all'antica Neapolis, che prevede un coinvolgente incontro con personaggi come Virgilio, la Sirena Partenope e la Sibilla Cumana. L'evento si svolge previo pagamento di un biglietto di 12 euro, riservato esclusivamente a chi prenota in anticipo tramite telefono. È possibile anche prenotare un pranzo spettacolo presso una taverna dedicata, che accompagna la visita. La prenotazione è obbligatoria e i dettagli si trovano sul sito o contattando il numero indicato.
incontro con il Virgilio e la Sirena Partenope e la Sibilla Cumanacosto TICKET € 12,00ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020possibilità di prenotare anche il pranzo spettacolo Antica Neapolis presso la taverna spettacolo Vic' Street????. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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