Passeggiata lungo l' Adige tra corti mestieri e tradizioni di Angiari
Sabato 23 maggio, dalle 15.30, si terrà una passeggiata di circa 6,5 km lungo le rive dell'Adige, organizzata in occasione della Sagra dell'Asparago di Angiari. L'itinerario si snoda tra corti, mestieri e tradizioni locali, attraversando un paesaggio naturale che ha influenzato la storia e le attività della zona per molti secoli. La camminata coinvolgerà i partecipanti in un percorso che unisce ambiente e cultura, offrendo un’occasione per conoscere meglio il territorio.
In occasione della Sagra dell'Asparago di Angiari, viene proposta per sabato 23 maggio dalle 15.30 una passeggiata di circa 6,5 km lungo le rive dell'Adige, elemento naturale che per secoli ha modellato il paesaggio e la vita del territorio. Il percorso conduce alla scoperta di due realtà. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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