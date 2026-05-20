Passeggiata lungo l' Adige tra corti mestieri e tradizioni di Angiari

Sabato 23 maggio, dalle 15.30, si terrà una passeggiata di circa 6,5 km lungo le rive dell'Adige, organizzata in occasione della Sagra dell'Asparago di Angiari. L'itinerario si snoda tra corti, mestieri e tradizioni locali, attraversando un paesaggio naturale che ha influenzato la storia e le attività della zona per molti secoli. La camminata coinvolgerà i partecipanti in un percorso che unisce ambiente e cultura, offrendo un’occasione per conoscere meglio il territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui