Pasqualino Lo Russo, conosciuto come Pasqualune, era un ambulante molto conosciuto nelle vie di Manfredonia. Era considerato un punto di riferimento per i bambini della zona, che spesso si fermavano a chiacchierare con lui o a comprare qualcosa dal suo banco. La sua presenza era abituale nel centro cittadino, dove aveva instaurato rapporti di familiarità con molte persone. La sua figura rimane impressa a chi lo ha incontrato, ricordandolo come un personaggio amato e riconoscibile.

Lo chiamavamo Pasqualune (Pasqualino Lo Russo), lo ricordo come un angelo dell'angolo. Era un ambulante degli anni fine '60, in giro col mitico tre ruote, colui che ha rappresentanto una generazione “mascotte” per i bambini di quegli anni, perché col suo carrettino si metteva all’angolo di due importanti Istituti Scolastici d’allora: la Scuola Elementare Croce e l’Istituto De Sanctis, le cui finestre della parte posteriore davano proprio sul lungomare.Il noto e amato Miramare che era uno splendore con la sua veduta piena di barche. Stamattina sto ricordando quegli anni della gioia bellissimi di spensieratezza che lui,dava a noi tutti bambini, di quel tempo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Pasqualino l’ambulante amico di tutti i bambini nelle vie di Manfredonia

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