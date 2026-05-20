Parto in anonimato | come funziona in Italia

In Italia, il processo di registrazione della nascita di un bambino prevede che uno dei genitori si rechi all’ufficio anagrafe dell’ospedale per compilare i documenti necessari, indicando i dati dei genitori e il nome del neonato. In alcuni casi, può essere richiesta la registrazione in forma anonima, senza l’indicazione del nome del bambino. La procedura prevede la compilazione di appositi moduli e la consegna di documenti di identità, con l’obiettivo di formalizzare ufficialmente la nascita.

Abitualmente quando nasce un bambino i genitori (o uno dei due per entrambi) va all’ufficio dedicato all’interno dell’ospedale per registrare la nascita e indicare il nome dei rispettivi genitori. Abitualmente, ma non sempre. In Italia per legge è possibile il parto in anonimato. Significa dare alla luce il bambino senza essere indicate nell’atto di nascita. Se per molti può sembrare una scelta sorprendente, in realtà è un diritto riconosciuto a tutte quelle donne che, per scelta o anche per necessità sofferta, devono farvi ricorso. Prima di analizzare più nel dettaglio cos’è e come funziona il parto in anonimato, è doveroso chiarire che questa opzione assicura tanto alla donna quanto al nascituro gli stessi diritti, tutele e cure riservate a qualsiasi altra gestante e neonato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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