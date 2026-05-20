Partito l' iter per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri

Sono state avviate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Tra queste, ci sono due posti per la specialità medicina, uno per investigazioni scientifiche - fisica e due per investigazioni scientifiche. La selezione riguarda ufficiali che entreranno a far parte del ruolo tecnico, con incarichi specifici in diverse specialità. Le procedure sono state formalizzate e sono in corso le fasi di valutazione e scelta dei candidati.

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Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 17 ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri, suddivisi in due posti per la specialità medicina; un posto per la specialità investigazioni scientifiche - fisica; due posti per la specialità investigazioni scientifiche -. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Concorso Arma dei carabinieri, al via la selezione per diciassette ufficiali del ruolo tecnicoSono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di diciassette ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri. Inizia il cammino per dare a Roma Capitale più poteri. Con 159 voti favorevoli, 33 contrari e 55 astenuti è partito l’iter di approvazione del ddl costituzionale Roma Capitale. Leggi l'articolo completo! #Costituzione #DdlcostituzionaleRomaCapitale primapag x.com Teatro delle Vittorie, il ministero della Cultura pronto a avviare l'iter per la valorizzazione e l'apposizione del vincolo culturaleIl ministro della Cultura Alessandro Giuli scioglie le riserve e dopo giorni in cui aveva dimostrato la sua disponibilità annuncia di essere pronto a fare la sua offerta per salvare il Teatro Delle Vi ... roma.corriere.it Partito l'iter dello Stabilicum Obiettivo primo sì entro l'estateÈ partito ufficialmente l'iter dello Stabilicum, la proposta di riforma elettorale depositata dal centrodestra lo scorso 26 febbraio. Sul testo, incardinato ieri sera in Commissione Affari ... iltempo.it