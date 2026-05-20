Partecipazione modello Altri soldi dalla Regione
In alcune zone della città, la riapertura di porte chiuse da tempo rappresenta un segnale di rinascita per il quartiere. Quando un edificio viene recuperato e una sala si riempie di persone, si verifica un cambiamento tangibile nel tessuto urbano. La partecipazione di modelli di intervento e l’arrivo di fondi regionali contribuiscono a questo processo, creando nuove opportunità e rafforzando la presenza di spazi condivisi. Questi interventi mostrano come il recupero di alcuni luoghi possa favorire un senso di comunità.
A volte la differenza si vede da una porta che torna ad aprirsi. Non è solo un edificio recuperato o una sala che si riempie di persone: è il segnale che un quartiere ricomincia a riconoscersi in un luogo comune. A Rimini, oggi, la partecipazione passa anche da qui. Dall’ex Astoria che torna a vivere, dai forum deliberativi, dai cittadini chiamati non soltanto ad assistere alle decisioni, ma a costruirle insieme alle istituzioni. Tanto che la città è diventata uno dei casi osservati con maggiore attenzione dalla Regione Emilia-Romagna nelle visite dedicate alle esperienze territoriali più significative. "Il Ritorno all’Astoria è un esempio concreto di come la partecipazione possa incidere sulla vita di un quartiere", sottolinea Emma Petitti, presidente della Commissione Partecipazione dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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