A Parma, l’ultima partita della stagione si apre con due assenze importanti. L’attaccante francese e il portiere non prenderanno parte alla gara contro il Sassuolo, entrambi indisponibili. La stagione per loro si conclude così, senza la possibilità di scendere in campo nell’ultimo incontro. La squadra dovrà fare a meno di queste due pedine fondamentali, che non saranno presenti in campo per motivi legati a infortuni o altre ragioni ufficiali.

Stagione finita per Nesta Elphege e per il portiere Filippo Rinaldi. Per l’attaccante francese, uscito anzitempo nella sfida di domenica contro il Como, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia sinistra. Non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave, ma non sarà a disposizione per l’ultima gara del campionato, domenica con il Sassuolo. Il portiere ha accusato un risentimento tendineo-articolare alla spalla sinistra. In questo caso i tempi di recupero saranno un po’ più lunghi. Dopo la chiusura del torneo, e la prevedibile festa al Tardini, non sono previste amichevoli.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Parma, due nuove assenze contro il Sassuolo: stagione finita per Elphege e Rinaldi

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