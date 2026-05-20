Parcheggio Talete | Siracusa chiede alla Regione un accordo definitivo

A Siracusa, si discute da oltre trent'anni sulla gestione del parcheggio Talete e sulla possibilità di raggiungere un accordo definitivo con la Regione. La questione riguarda le modalità di gestione e le eventuali ripercussioni sulla viabilità dell’isola di Ortigia. La Regione e il Comune stanno cercando di definire un accordo che possa mettere fine al lungo contenzioso, con l’obiettivo di migliorare la mobilità e risolvere le problematiche legate al traffico nella zona storica.

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? Punti chiave Perché il contenzioso sul parcheggio Talete dura da trent'anni?. Come influirà l'accordo con la Regione sulla mobilità di Ortigia?. Chi deve decidere l'esito della proposta avanzata dal Comune?. Cosa rischia Siracusa se non si raggiunge un accordo entro il 2026?.? In Breve Contenzioso nato nel 1990 per finanziamento di 20 miliardi di lire alla protezione civile.. Revoca fondi nel 2004 e udienza alla Corte d'appello di Palermo il 7 ottobre 2026.. Legge regionale numero 2 del 22 febbraio 2023 riconosce funzionalità delle opere realizzate.. Proposta di accordo giugno 2024 ha superato esami di Ministero dell'Interno e Prefettura..... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parcheggio Talete: Siracusa chiede alla Regione un accordo definitivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Juventus: Spalletti, accordo definitivoLa Juventus e Luciano Spalletti sono arrivati all’accordo definitivo per il prolungamento del contratto. Licenziamenti alla Chart VRV, si attiva anche il sindaco (che chiede aiuto alla Regione)Anche il sindaco Daniel Siccardi è sceso in piazza per confrontarsi coi lavoratori e cercare di trovare soluzioni per salvare i posti di lavoro...