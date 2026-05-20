Parcheggi in via Torpisana | Si riservino i 360 stalli a chi deve recarsi in centro
A Brindisi, un nuovo progetto prevede la creazione di 360 posti auto in via Tor Pisana. Un rappresentante ha richiesto che questi stalli siano destinati esclusivamente a chi ha bisogno di recarsi nel centro cittadino. La proposta mira a riservare i parcheggi a chi svolge attività o ha necessità legate al centro storico, lasciando gli altri spazi disponibili per diverse esigenze. La discussione sulla destinazione di queste aree riguarda il futuro utilizzo e la gestione della nuova area di sosta.
BRINDISI - “I 360 parcheggi che saranno realizzai in via Tor Pisana vengano riservati a chi deve recarsi in centro”. La proposta arriva dal presidente di Confcommercio Brindisi, Gianni Corciulo. I lavori per realizzare la “cerniera di mobilità” ormai sono a buon punto e ci sono tutti i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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