Parcheggi in via Torpisana | Si riservino i 360 stalli a chi deve recarsi in centro

A Brindisi, un nuovo progetto prevede la creazione di 360 posti auto in via Tor Pisana. Un rappresentante ha richiesto che questi stalli siano destinati esclusivamente a chi ha bisogno di recarsi nel centro cittadino. La proposta mira a riservare i parcheggi a chi svolge attività o ha necessità legate al centro storico, lasciando gli altri spazi disponibili per diverse esigenze. La discussione sulla destinazione di queste aree riguarda il futuro utilizzo e la gestione della nuova area di sosta.

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