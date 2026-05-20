Parabiago estrae una pistola durante una lite | arrestato

Durante una discussione avvenuta in piazza a Parabiago, un uomo ha estratto una pistola e ha minacciato un’altra persona. La scena è durata pochi istanti prima che intervenissero le forze dell’ordine, che hanno bloccato l’uomo e sequestrato l’arma. L’autore dell’episodio è stato arrestato sul posto con l’accusa di porto abusivo di arma da fuoco e minacce. L’episodio ha causato momenti di tensione tra i presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui