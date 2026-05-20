Parabiago estrae una pistola durante una lite | arrestato
Durante una discussione avvenuta in piazza a Parabiago, un uomo ha estratto una pistola e ha minacciato un’altra persona. La scena è durata pochi istanti prima che intervenissero le forze dell’ordine, che hanno bloccato l’uomo e sequestrato l’arma. L’autore dell’episodio è stato arrestato sul posto con l’accusa di porto abusivo di arma da fuoco e minacce. L’episodio ha causato momenti di tensione tra i presenti.
Parabiago (Milano), 20 maggio 2026 – All’origine di tutto c’è una lite scoppiata in piazza Maggiolini, in pieno centro cittadino, durante la quale uno dei contendenti aveva mostrato un’arma da fuoco: i carabinieri in servizio sono intervenuti in pochi minuti e, fermato il soggetto, lo hanno infine arrestato perché trovato in possesso non solo di una pistola ma anche di un etto di hashish. L'episodio ha avuto inizialmente come teatro il centro di Parabiago intorno alla mezzanotte di ieri: la segnalazione arrivata ai carabinieri riferiva di uno dei partecipanti a una lite visto in possesso di una pistola, che avrebbe estratto durante l'alterco prima di fuggire a bordo di una macchina insieme a un'altra persona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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