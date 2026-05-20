Un rappresentante istituzionale ha commentato la visita papale ad Acerra, sottolineando il significato di questa presenza come momento di vicinanza alle persone che negli ultimi anni hanno vissuto perdite e traumi rilevanti. La visita del Papa ha attirato l’attenzione sulla necessità di rafforzare l’unità tra le istituzioni per proteggere il territorio. È stato ribadito che l’obiettivo principale è concentrarsi sui risultati concreti per la comunità locale, senza entrare nel dettaglio delle iniziative o delle risposte istituzionali.

«La visita del Papa è importante: è un segno di vicinanza alla popolazione che in questi anni ha subito lutti e ferite indelebili. Ed è un incoraggiamento per tutti ad andare avanti», spiega Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, appena terminata la riunione a palazzo Chigi della cabina di regia dedicata alle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti nell’area della Terra dei Fuochi. Una riunione alla vigilia della visita, sabato ad Acerra, di papa Leone. Quale è lo stato dell’arte nella Terra dei fuochi? «È il decimo incontro: ci vediamo con una cadenza quasi mensile con tutti i soggetti coinvolti per mettere a punto tutte le strategie contro gli illeciti e per bonificare e risanare il territorio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Papa Leone ad Acerra, Mantovano: «L?unità delle istituzioni a difesa del territorio: concentrati sui risultati»

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