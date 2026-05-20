Paolo Savoldelli | Vingegaard più calcolatore Pogacar attacca sempre Pellizzari sulla via della guarigione

Nell’ultima puntata di Bike Today speciale Giro d’Italia, Paolo Savoldelli ha commentato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Il due volte vincitore della corsa ha osservato come Vingegaard si dimostri più calcolatore nelle tappe di questo tipo, mentre Pogacar mantiene un ritmo di attacco costante. Nel frattempo, Pellizzari si sta avvicinando alla completa guarigione. La puntata ha approfondito questi temi, analizzando le strategie e le performance dei protagonisti di questa edizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui