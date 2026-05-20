Paolo Savoldelli | Vingegaard più calcolatore Pogacar attacca sempre Pellizzari sulla via della guarigione
Nell’ultima puntata di Bike Today speciale Giro d’Italia, Paolo Savoldelli ha commentato la cronometro di 42 km da Viareggio a Massa. Il due volte vincitore della corsa ha osservato come Vingegaard si dimostri più calcolatore nelle tappe di questo tipo, mentre Pogacar mantiene un ritmo di attacco costante. Nel frattempo, Pellizzari si sta avvicinando alla completa guarigione. La puntata ha approfondito questi temi, analizzando le strategie e le performance dei protagonisti di questa edizione.
Paolo Savoldelli è stato l’ospita dell’ultima puntata di Bike Today speciale Giro d’Italia. Il due volte vincitore della Corsa Rosa ha analizzato quanto avvenuto nella cronometro odierna con i suoi 42 km completamente pianeggianti da Viareggio a Massa. L’ex corridore bergamasco analizza quanto avvenuto nella frazione tutta in terra toscana: “ Vingegaard non è andato fortissimo. Mi aspettavo qualcosa in più, anche se la crono non era ideale per le sue caratteristiche. Ganna ha dominato com’era preventivabile. Pellizzari si è difeso abbastanza bene dopo due tre giorni non semplici. Non so se è Vingegaard che è andato meno del previsto. Mi aspettavo distacchi più ampi tra gli uomini di classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
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