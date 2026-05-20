Panico a sinistra meglio non parlare più di Modena si mette maleAlla redazione unica non resta che buttarsi contro Salvini
L’incidente di Modena ha suscitato reazioni forti all’interno della coalizione di sinistra, portando alcuni a chiedere di evitare ulteriori discussioni sulla vicenda. Le tensioni si sono intensificate e tra i partiti si cerca di contenere le polemiche, mentre la redazione di alcuni giornali si prepara ad affrontare la situazione con approfondimenti e analisi. Contestualmente, si registra una presa di posizione contro l’opposizione, in particolare contro una figura politica di rilievo. La questione si sta facendo sempre più complessa e delicata.
Ormai lo sapete, amici lettori. Chi legge Il Tempo sta sempre almeno un giro avanti. Prendete la terribile faccenda di Modena. Il primo giorno avevamo previsto che la «redazione unica» (anti-Meloni, anti-Salvini, pro-Islam, pro-immigrazione) avrebbe titolato «auto sulla folla», come se a tentare la strage fosse stata una macchina in totale autonomia dal suo guidatore. Il secondo giorno avevamo previsto che i maestrini dalla penna rossa l’avrebbero buttata sul «disagio psichico». Il terzo giorno avevamo previsto che avrebbero scelto Matteo Salvini come gran caprone espiatorio. E tutto si è puntualmente verificato. Ora (quarto giorno) la... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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