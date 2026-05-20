Pamela i cani dell’unità speciale al Santuario della Cornabusa Avanti con le ricerche

A Sant’Omobono Terme, le operazioni di ricerca dei resti di Pamela Genini continuano anche oggi, mercoledì 20 maggio. Le squadre coinvolte sono supportate dai cani dell’unità speciale, impegnate nelle attività al Santuario della Cornabusa. Le ricerche si concentrano in diversi punti dell’area, senza interruzioni, nel tentativo di trovare ulteriori tracce o indizi utili alla risoluzione del caso. La presenza delle unità specializzate si è resa necessaria per approfondire le indagini sul territorio.

Sant’Omobono Terme. Proseguono anche oggi, mercoledì 20 maggio, le ricerche dei resti di Pamela Genini. In queste ore l’attenzione degli investigatori si starebbe concentrando in Valle Imagna, tra i boschi e sentieri vicini al Santuario della Corbanusa, luogo di culto frequentato da numerosi fedeli. Secondo quanto riferito dallo stesso Francesco Dolci, il santuario era meta abituale delle visite sue e di Pamela. Il 41enne impresario di Sant’Omobono Terme resta al momento l’unico indagato con le accuse di vilipendio e profanazione di cadavere, ma continua a dichiararsi innocente. leggi anche. Video: Nuove perquisizioni nelle proprietà di Francesco Dolci, lui: “Non ho paura”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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