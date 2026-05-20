Pamela Genini e il corpo profanato perquisizioni a tappeto accanto alla casa di Francesco Dolci ma la testa della ragazza non si trova

A Sant’Omobono, nella provincia di Bergamo, sono in corso perquisizioni estese nelle vicinanze dell’abitazione di un uomo coinvolto in un caso che riguarda il corpo di una giovane donna, Pamela Genini. Le operazioni si sono concentrate su un’area vicina alla sua residenza, ma finora non sono stati trovati segni della testa della vittima. Le forze dell’ordine continueranno gli accertamenti nelle prossime ore, senza aver ancora individuato elementi decisivi.

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