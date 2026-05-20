Pamela Genini e il corpo profanato perquisizioni a tappeto accanto alla casa di Francesco Dolci ma la testa della ragazza non si trova
A Sant’Omobono, nella provincia di Bergamo, sono in corso perquisizioni estese nelle vicinanze dell’abitazione di un uomo coinvolto in un caso che riguarda il corpo di una giovane donna, Pamela Genini. Le operazioni si sono concentrate su un’area vicina alla sua residenza, ma finora non sono stati trovati segni della testa della vittima. Le forze dell’ordine continueranno gli accertamenti nelle prossime ore, senza aver ancora individuato elementi decisivi.
Sant’Omobono (Bergamo), 20 maggio 2026 – Della testa nessuna traccia, ma le ricerche proseguiranno anche nei prossimi giorni. Mancano pochi minuti alle 9 quando i carabinieri d el Nucleo investigativo di Bergamo si presentano a casa di Francesco Dolci, 41 anni, a Selino Alto di Sant’Omobono Terme, per eseguire un decreto di perquisizione emesso dalla procura di Bergamo. Cani molecolari pr trovare i resti di Pamela. Un’ accelerata finalizzata al ritrovamento della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa il 14 ottobre, a Milano, da Gianluca Soncin. La salma sarebbe stata profanata al piccolo cimitero di Strozza tra il 27 ottobre e il 2 novembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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