Pallacanestro Forlì il lascito di Nicosanti | Undici anni di successi nati dalle macerie ora serve cultura sportiva
Dopo undici anni alla guida della Pallacanestro Forlì, il presidente uscente ha lasciato il suo ruolo. Durante il suo mandato, la squadra ha ottenuto vari successi, spesso nati in circostanze difficili. Ora, con il suo addio, si apre una fase di riflessione sulla crescita del settore sportivo locale. La società e gli appassionati si confrontano con le sfide di sviluppare una cultura sportiva più radicata nella comunità. La squadra si prepara ad affrontare i prossimi anni con nuovi obiettivi.
Il sipario cala su un’era, ma il rumore di fondo è quello di una sfida lanciata al futuro. Giancarlo Nicosanti, presidente uscente della Pallacanestro Forlì 2.015, ha tracciato un bilancio profondo dei suoi undici anni al timone della società biancorossa, che va ben oltre i numeri e i canestri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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