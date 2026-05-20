Palermo celebra Anna Federico Insinsola | cento anni di storia lavoro e famiglia
A Palermo si è svolta una cerimonia per il centesimo compleanno di una donna residente in città. La festeggiata ha raggiunto i cento anni di vita, e l’evento è stato accompagnato dalla presenza di un rappresentante dell’amministrazione comunale, intervenuto a nome del sindaco. La celebrazione si è svolta in un contesto che ha coinvolto familiari, amici e cittadini, con momenti dedicati al ricordo e alla condivisione di questo importante traguardo.
Un secolo di storia, lavoro e famiglia. Palermo ha celebrato ieri il centesimo compleanno della signora Anna Federico Insinsola, con la presenza dell'assessore alle Politiche sociali del comune, Mimma Calabrò, intervenuta su delega del sindaco e con la fascia istituzionale. Circondata dai figli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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