Palazzo Celestini senza ascensore da due mesi sbotta Sderlenga | Disagi inaccettabili

Da circa due mesi, l’ascensore di Palazzo Celestini a San Severo non è operativo, causando disagi ai cittadini e agli impiegati che frequentano l’edificio. Il consigliere comunale Francesco Sderlenga ha presentato un’interrogazione scritta indirizzata al sindaco e all’assessore responsabile, chiedendo chiarimenti sulla situazione e sui motivi del mancato funzionamento. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, considerando l’importanza di un accesso agevole agli uffici pubblici per tutti.

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