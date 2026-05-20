Palazzo Celestini senza ascensore da due mesi sbotta Sderlenga | Disagi inaccettabili
Da circa due mesi, l’ascensore di Palazzo Celestini a San Severo non è operativo, causando disagi ai cittadini e agli impiegati che frequentano l’edificio. Il consigliere comunale Francesco Sderlenga ha presentato un’interrogazione scritta indirizzata al sindaco e all’assessore responsabile, chiedendo chiarimenti sulla situazione e sui motivi del mancato funzionamento. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, considerando l’importanza di un accesso agevole agli uffici pubblici per tutti.
Palazzo Celestini, a San Severo, è senza ascensore da due mesi. Sul punto, il consigliere comunale Francesco Sderlenga ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco e all’assessore competente in merito al mancato funzionamento dell’ascensore nelle sede del Comune di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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