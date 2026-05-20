Pagelle Giro d’Italia 2026 | Narvaez vince più dei velocisti ma il percorso non convince

Nell'undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, disputata mercoledì 20 maggio, Jhonathan Narvaez si è distinto come il ciclista più presente nelle fughe, ottenendo il voto più alto tra i partecipanti. Nonostante la sua vittoria nelle fughe, il percorso di questa edizione non sembra aver soddisfatto le aspettative, lasciando alcuni commentatori con impressioni contrastanti. I velocisti, invece, hanno avuto meno occasioni di emergere, e la tappa ha evidenziato una leggera preferenza per gli attaccanti rispetto ai corridori di sprint.

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PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Undicesima tappa, mercoledì 20 maggio Jhonathan Narvaez, 10: in queste tappe da fuga è nettamente superiore alla concorrenza nell’attuale Giro d’Italia. Riesce sempre ad evadere di forza dal gruppo principale. Dal punto di vista tattico è impeccabile: non perde mai l’attimo e non si fa sorprendere dai rivali. Su salite come quelle odierne è praticamente impossibile staccarlo, in volata è di gran lunga il più veloce. Morale della favola: terza vittoria in questa Corsa Rosa, anche più dei velocisti (Magnier è fermo a due). Attenzione: nella classifica a punti l’ecuadioriano si porta a soli -19 dalla vetta, occupata proprio da Magnier (130-111). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: Narvaez vince più dei velocisti, ma il percorso non convince ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d’Italia 2026, bis Narvaez: ecuadoriano vince tappa di Fermo Giro d’Italia 2026, Narvaez vince la tappa a Cosenza: maglia rosa a CicconeJhonatan Narváez del team UAE Team Emirates XRG ha vinto la quarta tappa del Giro d’Italia 2026, la Catanzaro-Cosenza, la prima in Italia dopo le... Il Giro è in Italia con Silva e Magnier da 10, la UAE Emirates decimata, Milan che spreca e smania, Sevilla che scappa sempre e quesi piedini che non vorremmo più vedere. Ecco le nostre pagelle di Stagi #GirodItalia tuttobiciweb.it/article/177851… x.com Pagelle Giro d’Italia 2026: Pellizzari cambia l’inerzia con Hindley, Vingegaard per ora non si allarmaPAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 Martedì 19 maggio, decima tappa Filippo Ganna, 10 e lode: semplicemente inavvicinabile. Il percorso era perfetto per le sue ... oasport.it Pagelle Giro d’Italia 2026: Vingegaard sembra passeggiare, altra batosta per Pellizzari, rivelazione PiganzoliPAGELLE NONA TAPPA GIRO D'ITALIA 2026 Jonas Vingegaard, voto 9,5: era il favorito di questo Giro e lo sta dimostrando ogni giorno di più. Oggi ha ... oasport.it