Pagelle Giro d’Italia 2026 | Narvaez vince più dei velocisti ma il percorso non convince
Nell'undicesima tappa del Giro d’Italia 2026, disputata mercoledì 20 maggio, Jhonathan Narvaez si è distinto come il ciclista più presente nelle fughe, ottenendo il voto più alto tra i partecipanti. Nonostante la sua vittoria nelle fughe, il percorso di questa edizione non sembra aver soddisfatto le aspettative, lasciando alcuni commentatori con impressioni contrastanti. I velocisti, invece, hanno avuto meno occasioni di emergere, e la tappa ha evidenziato una leggera preferenza per gli attaccanti rispetto ai corridori di sprint.
PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026. Undicesima tappa, mercoledì 20 maggio Jhonathan Narvaez, 10: in queste tappe da fuga è nettamente superiore alla concorrenza nell’attuale Giro d’Italia. Riesce sempre ad evadere di forza dal gruppo principale. Dal punto di vista tattico è impeccabile: non perde mai l’attimo e non si fa sorprendere dai rivali. Su salite come quelle odierne è praticamente impossibile staccarlo, in volata è di gran lunga il più veloce. Morale della favola: terza vittoria in questa Corsa Rosa, anche più dei velocisti (Magnier è fermo a due). Attenzione: nella classifica a punti l’ecuadioriano si porta a soli -19 dalla vetta, occupata proprio da Magnier (130-111). 🔗 Leggi su Oasport.it
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