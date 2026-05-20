Durante la trasmissione “Radio Radio Lo Sport”, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato con durezza le ultime partite della Fiorentina, accusando la squadra di aver evitato di affrontare con impegno la Roma, con cui si sarebbe scambiata una strategia di non confrontarsi. Ha inoltre sottolineato come contro la Juventus la Fiorentina abbia disputato una partita eccezionale, mentre su un confronto tra Parma e Roma ha lasciato intendere si potrebbero fare altre considerazioni.

Durante la trasmissione “Radio Radio Lo Sport”, il giornalista Giancarlo Padovan ha espresso dure critiche nei confronti della Fiorentina, commentando alcune recenti prestazioni della squadra. Secondo lui, nella partita contro la Roma la squadra viola avrebbe offerto una prova sotto tono, mentre contro la Juventus avrebbe invece mostrato un atteggiamento molto più competitivo. Nel suo intervento, il. L'articolo Padovan furioso: “La Fiorentina con la Roma si è scansata e sarebbe da ufficio inchieste, con la Juve ha fatto la partita della vita. Su Parma-Roma si potrebbero dire.” proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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