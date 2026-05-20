Ozmo assolto | Nessun vandalismo quella alla Fonte di San Cerbone era arte

Un artista coinvolto in un episodio avvenuto alla Fonte di San Cerbone è stato assolto da ogni accusa di vandalismo. Durante il processo, l’imputato ha dichiarato di essere stato trattato come un vandalo, ma il tribunale ha riconosciuto che l’intervento non aveva carattere di danneggiamento, bensì si trattava di un’opera d’arte. La decisione della corte ha portato all’assoluzione definitiva dell’artista coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui