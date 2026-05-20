Ozmo assolto | Nessun vandalismo quella alla Fonte di San Cerbone era arte
Un artista coinvolto in un episodio avvenuto alla Fonte di San Cerbone è stato assolto da ogni accusa di vandalismo. Durante il processo, l’imputato ha dichiarato di essere stato trattato come un vandalo, ma il tribunale ha riconosciuto che l’intervento non aveva carattere di danneggiamento, bensì si trattava di un’opera d’arte. La decisione della corte ha portato all’assoluzione definitiva dell’artista coinvolto.
Livorno, 20 maggio 2026 – «Sono stato trattato come un vandalo. Oggi il tribunale ha stabilito che quella era arte». Con queste parole Gionata Gesi, conosciuto nel mondo come Ozmo, rompe il silenzio dopo la sentenza che lo ha assolto dall'accusa di aver deturpato la Fonte di San Cerbone, a Baratti, nel livornese. Il tribunale di Livorno lo ha assolto con formula piena. Insomma, l’intervento di Ozmo non era un reato, ma un’opera artistica con valore culturale. Una vicenda esplosa durante l’estate del 2022. La vicenda aveva acceso uno scontro feroce tra arte pubblica, tutela del patrimonio e opinione pubblica, trasformando uno dei pionieri della street art italiana in un caso nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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