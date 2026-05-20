Outward 2 ha una data | il ritorno ad Aurai promette un’avventura più dura libera e profonda

Il 7 luglio, il gioco Outward 2 sarà disponibile in Accesso Anticipato su PC attraverso Steam, Epic Games Store e GOG. Si tratta di un titolo di ruolo che promette un’esperienza più impegnativa, più libera e più profonda rispetto al suo predecessore. La data di uscita anticipa un ritorno molto atteso da parte di chi cerca un’avventura diversa, con un gameplay che si concentra su sfide e libertà di esplorazione.

Outward 2 arriverà in Accesso Anticipato il 7 luglio su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG, segnando il ritorno di una delle esperienze di ruolo più particolari degli ultimi anni. Nine Dots Publishing e Nine Dots Studio puntano a riportare i giocatori nel mondo di Aurai, ma con un progetto più ambizioso, più curato e costruito per migliorare gli aspetti che avevano diviso il pubblico nel primo capitolo. Prima del debutto pubblico sarà disponibile anche una beta chiusa fissata per il 26 maggio, utile per testare sistemi, ritmo di gioco e stabilità generale. Il messaggio degli sviluppatori è chiaro: Outward 2 non vuole snaturare la serie, ma renderla più completa, più leggibile e più soddisfacente. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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