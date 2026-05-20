Ostia smantellata la piazza di spaccio delle Case Rosse

A Ostia è stata smantellata una piazza di spaccio situata nelle “Case Rosse”. Secondo le indagini, gli uomini coinvolti vendevano fino a 200 dosi di stupefacenti al giorno. Nei nove mesi di indagine, gli investigatori hanno stimato introiti superiori a un milione di euro. L'operazione ha portato all'arresto di diversi soggetti accusati di traffico di droga e di aver gestito il commercio illecito all’interno dell’area. La polizia ha sequestrato quantità significative di sostanze stupefacenti durante le operazioni.

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