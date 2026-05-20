Ostia smantellata la piazza di spaccio delle Case Rosse
A Ostia è stata smantellata una piazza di spaccio situata nelle “Case Rosse”. Secondo le indagini, gli uomini coinvolti vendevano fino a 200 dosi di stupefacenti al giorno. Nei nove mesi di indagine, gli investigatori hanno stimato introiti superiori a un milione di euro. L'operazione ha portato all'arresto di diversi soggetti accusati di traffico di droga e di aver gestito il commercio illecito all’interno dell’area. La polizia ha sequestrato quantità significative di sostanze stupefacenti durante le operazioni.
La Guardia di Finanza di Roma ha smantellato la piazza di spaccio delle “Case Rosse”, una delle più importanti e strutturate di Lido di Ostia. L’organizzazione poteva contare su un sofisticato sistema tenuto in piedi da pusher attivi 24 ore su 24, consegne di stupefacenti a domicilio e introiti milionari. L’attività investigativa è culminata in una maxi-operazione che ha portato all’arresto di 26 persone. L’indagine della Gdf riguarda in totale 29 soggetti, tutti cittadini italiani. I reati contestati sono l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e la produzione, il traffico e la detenzione di queste sostanze, ma anche la violazione di sigilli e l’autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Ostia, blitz contro lo spaccio Smantellata base della droga Cinque arresti
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