Ostetricia e Ginecologia di Perugia la paziente elogia la dottoressa Famiani | Mi ha restituito serenità e fiducia
Una paziente di Perugia ha espresso gratitudine nei confronti della dottoressa Silvia Famiani, componente del team di Ostetricia e Ginecologia locale. La donna ha commentato di aver ritrovato serenità e fiducia grazie all’assistenza ricevuta dalla dottoressa. La testimonianza è stata trasmessa attraverso un messaggio di ringraziamento indirizzato alla professionista. La comunicazione è stata pubblicata per condividere il riconoscimento pubblico dell’operato della dottoressa e del suo team.
Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento da parte della paziente Fabiana Cordovana alla dottoressa Silvia Famiani del team di Ostetricia e Ginecologia di Perugia. Ecco la storia e l'elogio.**************Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento e profondo apprezzamento nei confronti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Sullo stesso argomento
Ostetricia e Ginecologia di Perugia, la pazienta elogia la dottoressa Famiani: "Mi ha restituito serenità e fiducia"Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento da parte della paziente Fabiana Cordovana alla dottoressa Silvia Famiani del team di Ostetricia e...
Ospedale 'Masselli Mascia', arriva la dottoressa Marrocchella: si rafforza l'equipe del reparto di Ostetricia e GinecologiaAsl Foggia rafforza l’offerta assistenziale del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo,...
Perugia Azienda Ospedaliera di Perugia PORTE APERTE IN OSPEDALE OPEN DAY MENOPAUSA Vi aspettiamo! QUANDO? Giovedì 23 aprile ORARIO? dalle ore 10 alle 14 DOVE? Ginecologia e Ostetricia blocco P primo piano COSA? Coll - Facebook facebook
Results for CENTRO AFFILATURA UTENSILI DEI F.LLI PERINTI SNC DI PERINTI MAR- CELLINO x.com
Umbria. Restyling e potenziamento per Ostetricia e Ginecologia di Città di Castello. Parola d’ordine: umanizzazioneLa struttura ha ricevuto in dono, dall'associazione Matty & Co, un cardiotocografo digitale subacqueo per il monitoraggio costante del battito cardiaco fetale anche durante il travaglio e il parto in ... quotidianosanita.it
Ospedale, un regalo dal Comitato Chianelli: un'apparecchiatura per ginecologiaLa Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera di Perugia ha ricevuto a titolo di donazione dal Comitato per la vita Daniele Chianelli un generatore VIO 300D con sistema ... perugiatoday.it