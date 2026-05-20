Ostetricia e Ginecologia di Perugia la paziente elogia la dottoressa Famiani | Mi ha restituito serenità e fiducia

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una paziente di Perugia ha espresso gratitudine nei confronti della dottoressa Silvia Famiani, componente del team di Ostetricia e Ginecologia locale. La donna ha commentato di aver ritrovato serenità e fiducia grazie all’assistenza ricevuta dalla dottoressa. La testimonianza è stata trasmessa attraverso un messaggio di ringraziamento indirizzato alla professionista. La comunicazione è stata pubblicata per condividere il riconoscimento pubblico dell’operato della dottoressa e del suo team.

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Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento da parte della paziente Fabiana Cordovana alla dottoressa Silvia Famiani del team di Ostetricia e Ginecologia di Perugia. Ecco la storia e l'elogio.**************Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento e profondo apprezzamento nei confronti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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