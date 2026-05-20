Ostetricia e Ginecologia di Perugia la pazienta elogia la dottoressa Famiani | Mi ha restituito serenità e fiducia

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una paziente ha espresso pubblicamente gratitudine nei confronti della dottoressa Silvia Famiani, medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia di Perugia. La donna ha dichiarato che l’intervento della dottoressa le ha restituito serenità e fiducia, ringraziandola per il supporto ricevuto durante il percorso medico. La testimonianza è stata diffusa attraverso un messaggio scritto e condivisa pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul trattamento o sulla condizione clinica.

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Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento da parte della paziente Fabiana Cordovana alla dottoressa Silvia Famiani del team di Ostetricia e Ginecologia di Perugia. Ecco la storia e l'elogio.**************Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento e profondo apprezzamento nei confronti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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