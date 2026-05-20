Osservatorio animali tutti i componenti
Il sindaco ha firmato ieri un decreto che ha ufficialmente nominato i membri dell’Osservatorio sugli affari animali. L’organo è presieduto dall’assessore Barbara Magi e vede come segretario Antonio Gigli, dipendente del Comune. La composizione dell’Osservatorio comprende vari componenti, che ora sono stati ufficialmente indicati con questa nomina. La decisione è stata comunicata attraverso il decreto firmato dal primo cittadino.
Con uno specifico decreto firmato ieri dal sindaco Nicoletta Fabio, sono stati nominati i componenti dell’ Osservatorio affari animali, con presidente l’assessore Barbara Magi (foto) e come segretario Antonio Gigli, dipendente comunale. Nominati dunque i componenti: Sara Mattei, medico veterinario dell’Asl Toscana Sud Est; Paolo Ceccotti, dirigente comunale Opere pubbliche (sostituto delegato Lorenzo Pampaloni); Alessandro Rossi, comandante della Polizia Locale (sostituto delegato Massimo Peccianti); Emanuela Anichini, consigliere di maggioranza; Lorenza Bondi, consigliere di maggioranza; Giulia Mazzarelli, consigliere di minoranza; Gianluca... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Constructive Day 2026
Sullo stesso argomento
Osservatorio nazionale sicurezza scuola: tutti i nomi dei componenti designati per il prossimo triennioIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha recentemente aggiornato la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale...
Azienda Speciale Informare, nominato il Cda. Ecco tutti i componentiPrima seduta oggi dell'Azienda Speciale Informare alla presenza del presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora e del...
Secondo l’Osservatorio Federconsumatori, la tratta Livorno-Olbia segna un +29% rispetto allo scorso anno. Per una cabina verso la Sicilia si sfiorano i 1.500 euro. Tutti i dettagli facebook
Crescono gli incidenti stradali che coinvolgono animali: nel 91% dei casi sono selvaticiQuattordici morti e 254 feriti: è il bilancio di 199 incidenti gravi con animali avvenuti lo scorso anno sulle strade italiane. Sono i dati raccolti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori ... fanpage.it