Osservatorio animali tutti i componenti

Il sindaco ha firmato ieri un decreto che ha ufficialmente nominato i membri dell’Osservatorio sugli affari animali. L’organo è presieduto dall’assessore Barbara Magi e vede come segretario Antonio Gigli, dipendente del Comune. La composizione dell’Osservatorio comprende vari componenti, che ora sono stati ufficialmente indicati con questa nomina. La decisione è stata comunicata attraverso il decreto firmato dal primo cittadino.

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