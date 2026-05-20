Osservatorio animali tutti i componenti

Da lanazione.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha firmato ieri un decreto che ha ufficialmente nominato i membri dell’Osservatorio sugli affari animali. L’organo è presieduto dall’assessore Barbara Magi e vede come segretario Antonio Gigli, dipendente del Comune. La composizione dell’Osservatorio comprende vari componenti, che ora sono stati ufficialmente indicati con questa nomina. La decisione è stata comunicata attraverso il decreto firmato dal primo cittadino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con uno specifico decreto firmato ieri dal sindaco Nicoletta Fabio, sono stati nominati i componenti dell’ Osservatorio affari animali, con presidente l’assessore Barbara Magi (foto) e come segretario Antonio Gigli, dipendente comunale. Nominati dunque i componenti: Sara Mattei, medico veterinario dell’Asl Toscana Sud Est; Paolo Ceccotti, dirigente comunale Opere pubbliche (sostituto delegato Lorenzo Pampaloni); Alessandro Rossi, comandante della Polizia Locale (sostituto delegato Massimo Peccianti); Emanuela Anichini, consigliere di maggioranza; Lorenza Bondi, consigliere di maggioranza; Giulia Mazzarelli, consigliere di minoranza; Gianluca... 🔗 Leggi su Lanazione.it

osservatorio animali tutti i componenti
© Lanazione.it - Osservatorio animali, tutti i componenti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Constructive Day 2026

Video Constructive Day 2026

Sullo stesso argomento

Osservatorio nazionale sicurezza scuola: tutti i nomi dei componenti designati per il prossimo triennioIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha recentemente aggiornato la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale...

Azienda Speciale Informare, nominato il Cda. Ecco tutti i componentiPrima seduta oggi dell'Azienda Speciale Informare alla presenza del presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora e del...

Crescono gli incidenti stradali che coinvolgono animali: nel 91% dei casi sono selvaticiQuattordici morti e 254 feriti: è il bilancio di 199 incidenti gravi con animali avvenuti lo scorso anno sulle strade italiane. Sono i dati raccolti dall’Osservatorio Asaps, l’Associazione sostenitori ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web