Ospedale di Tivoli | Nuovi Traguardi in Endoscopia

L’ospedale di Tivoli ha annunciato un potenziamento dell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva Interventistica. La struttura ha introdotto nuove tecnologie ad alta complessità per migliorare le procedure diagnostiche e terapeutiche. Questo intervento mira a offrire servizi più avanzati ai pazienti e ad ampliare le possibilità di intervento. L’aggiornamento tecnologico si inserisce in un percorso di investimenti dedicati al settore sanitario locale. La notizia riguarda esclusivamente l’ammodernamento delle attrezzature e delle pratiche cliniche senza coinvolgere figure o enti specifici.

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Cosa: Potenziamento dell’Unità Operativa di Endoscopia Digestiva Interventistica con nuove tecnologie ad alta complessità.. Dove e Quando: Presso l’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (ASL Roma 5), procedure attive e a regime.. Perché: Per garantire cure mininvasive all’avanguardia sul territorio, riducendo gli spostamenti dei pazienti e migliorando la prevenzione oncologica.. L’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli segna un passo decisivo verso il futuro dell’assistenza sanitaria territoriale, rafforzando in modo significativo la propria offerta nel cruciale settore dell’endoscopia digestiva. In una fase storica in cui la medicina territoriale e la capacità di fornire risposte cliniche tempestive sono diventate priorità assolute, la struttura della ASL Roma 5 ha intrapreso un ambizioso percorso di rinnovamento. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Ospedale di Tivoli: Nuovi Traguardi in Endoscopia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Interventi all’esofago, i traguardi dell’équipe di EndoscopiaNuovi traguardi per l’équipe di Endoscopia digestiva dell’Asst Melegnano Martesana, diretta da Francesco Pugliese. Ostia, al Grassi tre nuovi ambulatori di Gastroenterologia e Endoscopia DigestivaOstia, 13 marzo 2026 – Tre nuovi ambulatori specialistici sono attivi all’interno dell’Unità Operativa Dipartimentale di Gastroenterologia ed... Inaugurate le nuove Case della Comunità di Subiaco e Tivoli. Prosegue il rafforzamento della sanità su tutto il nostro territorio, con nuove strutture e nuovi servizi, ancora più vicini alle necessità dei cittadini. Qui tutti i dettagli regione.lazio.it/notizie/inau x.com Location dei Casi 15: La Città Nuda reddit Dalla radiologia all'endoscopia: taglio del nastro per i nuovi servizi dell'ospedale di TivoliNuovi spazi per l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha inaugurato nella giornata di oggi, lunedì 22 dicembre, le nuove piastre Endoscopica ... romatoday.it Nuovi servizi per l’ospedale di TivoliDal nuovo blocco neonatale all’emodinamica aperta h24, con l’aggiunta di nuovo personale, dal progetto pilota sull’ictus agli interventi per migliorare la struttura. Tante novità per questo ospedale ... quotidianosanita.it