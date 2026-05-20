Orte corre la tradizionale maratona di 10 chilometri
Orte si prepara ad accogliere la nona edizione di “CorriOrte”, la tradizionale gara di 10 chilometri che si svolge domenica 7 giugno nel centro della Tuscia. L’evento coinvolge atleti e appassionati provenienti da diverse parti della regione e anche da altre zone, attirando un pubblico vario. La corsa attraversa le vie principali della città, offrendo un percorso che mette in risalto il territorio e la sua tradizione sportiva. La manifestazione si svolge ogni anno con l’obiettivo di promuovere la pratica del running e l’aggregazione tra partecipanti.
Orte è pronta a correre. Domenica 7 giugno è in programma la nona edizione di “CorriOrte”, la tradizionale gara sui 10 chilometri che attraversa il cuore della Tuscia e richiama appassionati da tutta la regione (e non solo). Percorso, orari e premiIl percorso di gara prevede la partenza alle ore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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