Orte corre la tradizionale maratona di 10 chilometri

Orte si prepara ad accogliere la nona edizione di “CorriOrte”, la tradizionale gara di 10 chilometri che si svolge domenica 7 giugno nel centro della Tuscia. L’evento coinvolge atleti e appassionati provenienti da diverse parti della regione e anche da altre zone, attirando un pubblico vario. La corsa attraversa le vie principali della città, offrendo un percorso che mette in risalto il territorio e la sua tradizione sportiva. La manifestazione si svolge ogni anno con l’obiettivo di promuovere la pratica del running e l’aggregazione tra partecipanti.

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