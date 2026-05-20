Una donna a Ravenna è stata vittima di una violenza sessuale avvenuta nei pressi della stazione. L'aggressore, un uomo di 30 anni di origine ivoriana, è stato arrestato dalle forze dell'ordine dopo che la vittima ha sporto denuncia presso l'ospedale. Le autorità hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto e garantire l’applicazione della legge. In seguito all’arresto, l’uomo si trova ora in custodia in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

Un cittadino ivoriano di 30 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata a Ravenna. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale locale, dopo che la Procura aveva richiesto il provvedimento in seguito alle indagini condotte dalla Squadra Mobile. Violenza sessuale a Ravenna La ricostruzione dei fatti Le prove raccolte dagli investigatori L'arresto e la situazione dell'indagato Violenza sessuale a Ravenna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 19 maggio 2026, a seguito di un’attività investigativa avviata dopo la denuncia della vittima presso l’Ospedale Civile di Ravenna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orrore per una donna a Ravenna, violentata da un uomo che l'ha avvicinata alla stazione: le conseguenze

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