Orrore a Milano nigeriano pesta e stupra una donna in un parcheggio
A Milano si è verificato un grave episodio di violenza, quando una donna è stata aggredita e stuprata in un parcheggio. L’intervento della Polizia Locale, diretta dal comandante Gianluca Mirabelli, è arrivato rapidamente sul posto. Un cittadino nigeriano è stato fermato e portato in Questura. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per accertare i dettagli dell’accaduto.
di Paola Fucilieri – Un nuovo capitolo negativo sul fronte della sicurezza a Milano, nonostante l’intervento tempestivo della Polizia Locale, guidata dal comandante Gianluca Mirabelli. Sono stati i vigili infatti ieri a salvare una donna di origine francese dalle grinfie di un nigeriano, risultato poi irregolare sul territorio italiano, che la stava stuprando. È accaduto a Lampugnano, nel tardo pomeriggio. L’uomo stava abusando della vittima contro una recinzione dove era riuscito a trascinarla dopo averla aggredita è malmenata. La Locale lo ha sorpreso in flagranza, è intervenuta e lo ha bloccato. I dettagli dell’accaduto sono ancora in fase di ricostruzione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Sullo stesso argomento
Orrore a Milano, nigeriano irregolare pesta e stupra una donna francese nel parcheggioUn nuovo capitolo negativo sul fronte della sicurezza a Milano, nonostante l’intervento tempestivo della Polizia Locale, guidata dal comandante...
Leggi anche: Parma, pesta una donna. Poi bottigliate a un ragazzo: l'orrore dell'immigrato, immagini forti