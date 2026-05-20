Orrore a Milano nigeriano pesta e stupra una donna in un parcheggio

A Milano si è verificato un grave episodio di violenza, quando una donna è stata aggredita e stuprata in un parcheggio. L’intervento della Polizia Locale, diretta dal comandante Gianluca Mirabelli, è arrivato rapidamente sul posto. Un cittadino nigeriano è stato fermato e portato in Questura. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per accertare i dettagli dell’accaduto.

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