Oroscopo giugno 2026 | Giove cambia segno Leone e Chirone torna in Toro dopo 49 anni

A meno di due settimane dall'inizio di giugno, si registra il passaggio di Giove nel segno del Leone e il ritorno di Chirone in Toro, evento che si verifica dopo 49 anni. Questi spostamenti planetari sono stati annunciati dagli astronomi e sono oggetto di attenzione tra gli appassionati di astrologia. Entrambi i movimenti sono stati confermati dalle osservazioni astronomiche, e rappresentano cambiamenti significativi nelle orbite dei pianeti coinvolti. La data esatta del passaggio di Giove e di Chirone nel loro rispettivo segno è stata comunicata dagli enti di osservazione spaziale.

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A poco meno di due settimane dall'apertura del mese, giugno si annuncia come una stagione che fa tornare a casa due grandi pianeti. Il 19 Chirone entra in Toro per la prima volta dopo 49 anni: apre un ciclo di otto anni intorno al corpo, al valore di sé, alla sicurezza materiale. Il 30 Giove lascia il Cancro e arriva in Leone, dove resterà fino al luglio 2027 — un anno e mezzo di stagione creativa,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OROSCOPO EVOLUTIVO 2026 BILANCIA AMORE, LAVORO, CRESCITA Sullo stesso argomento Oroscopo Aprile 2026: cosa cambia davvero segno per segno. La classifica per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e PesciAprile 2026, arrivato al suo primo fine settimana pieno, mostra finalmente il suo vero tono: meno slancio disperso, più verifica concreta. Oroscopo giugno 2026: Giove cambia segno (Leone) e Chirone torna in Toro dopo 49 anniOroscopo giugno 2026: Chirone in Toro, Giove in Leone, Solstizio. I 5 transiti cardine del mese, segno per segno. Analisi Eryx aggiornata 20 maggio. msn.com Oroscopo lavoro e denaro Ariete del prossimo mese di giugno 2026: cantiere lungo e una porta che si apre il 30Oroscopo Artiete lavoro e denaro del prossimo giugno 2026: Venere-Giove in segno il 9, Sole in Cancro il 21, Giove esce il 30. La rotta di Eryx. msn.com La Promessa Celeste dell'Universo: Uno dei più grandi transiti, Giove in Cancro (2026-2027), si avvicina – Un Momento Divino per scatenare i matrimoni tardivi reddit