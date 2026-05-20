Origgio Uboldo | la truffa della nuova carta d’identità elettronica

A Origgio e Uboldo sono state segnalate truffe legate alla nuova carta d’identità elettronica. Le autorità hanno avviato indagini a seguito di segnalazioni di cittadini che hanno ricevuto richieste sospette per la sostituzione della carta in scadenza ad inizio agosto. Le forze dell'ordine stanno verificando se siano stati coinvolti soggetti che approfittano della scadenza per truffare gli utenti. Al momento non ci sono denunce ufficiali ma si consiglia di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

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