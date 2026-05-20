Orgoglio giallorosso | il Gorima Trepuzzi cade in finale ma guarda al futuro con fiducia

Il Gorima Trepuzzi ha perso la finale per l'accesso alla Serie B sul campo del Sant’Elia di Brindisi. Nonostante la sconfitta, i salentini hanno portato a termine un percorso di tutto rispetto, che ha visto il team arrivare fino a questa fase decisiva del torneo. La squadra, in questa stagione, ha dimostrato continuità e determinazione, anche se il risultato finale non è stato favorevole. Ora si guarda avanti, con l’obiettivo di riprendere il cammino già intrapreso.

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