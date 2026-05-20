Orgoglio giallorosso | il Gorima Trepuzzi cade in finale ma guarda al futuro con fiducia
Il Gorima Trepuzzi ha perso la finale per l'accesso alla Serie B sul campo del Sant’Elia di Brindisi. Nonostante la sconfitta, i salentini hanno portato a termine un percorso di tutto rispetto, che ha visto il team arrivare fino a questa fase decisiva del torneo. La squadra, in questa stagione, ha dimostrato continuità e determinazione, anche se il risultato finale non è stato favorevole. Ora si guarda avanti, con l’obiettivo di riprendere il cammino già intrapreso.
TREPUZZI – Il Gorima Trepuzzi esce sconfitto dal terreno di gioco del Sant’Elia di Brindisi nella finale per l’accesso alla Serie B, ma l’epilogo amaro del tabellone non cancella lo straordinario percorso compiuto dai salentini.Di fronte a una corazzata come l’Appia, formazione che ha mantenuto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Sullo stesso argomento
Gorima Trepuzzi ipoteca la finale: colpo grosso a Bari nella prima sfida playoffTREPUZZI – La marcia della Gorima Trepuzzi verso la Serie B inizia con una prestazione di forza che lascia poco spazio alle interpretazioni.
Senegal travolto, l'Italia guarda al Mondiale con fiducia. Il ct: "Il nostro basket con tanta anima"Le azzurre di coach Capobianco chiudono il girone del Pre-Mondiale in Portorico al secondo posto, dietro soltanto agli Stati Uniti di Caitlin Clark.