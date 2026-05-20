Organizzando 2026 | Antonio Pantalone chiude la rassegna

L’ultimo appuntamento della rassegna Organizzando 2026 si è svolto con un concerto d’organo dedicato al repertorio sinfonico e impressionista. La manifestazione si è conclusa con questa performance, che ha visto protagonista un musicista impegnato in un repertorio, che comprende brani di musica classica. La serata ha rappresentato l’atto finale di una serie di eventi dedicati alla musica organistica e sinfonica. La rassegna si è svolta in diverse date precedenti, coinvolgendo vari artisti e formazioni.

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Cosa: Ultimo appuntamento della rassegna Organizzando 2026, concerto d’organo dedicato al repertorio sinfonico e impressionista.. Dove e Quando: Basilica dei Santi XII Apostoli, Piazza dei Santi Apostoli 51, Roma. Mercoledì 20 maggio 2026, ore 20.00.. Perché: Per scoprire le infinite sfumature timbriche del monumentale organo Mascioni attraverso l’interpretazione di un giovane talento della musica classica.. La primavera romana si arricchisce di un appuntamento musicale di rara suggestione, capace di coniugare la maestosità dell’architettura sacra con le vette più alte dell’espressione strumentale. Mercoledì 20 maggio, la capitale si prepara a salutare la conclusione di uno dei cicli musicali più affascinanti della stagione. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Organizzando 2026: Antonio Pantalone chiude la rassegna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rassegna Organizzando 2026 a Roma tra luce e sinfonieCosa: Ottava edizione della rassegna musicale Organizzando, un ciclo di suggestivi concerti d’organo a cura dell’Istituzione Universitaria dei... Organizzando: l’ottava edizione della rassegna d’organo IUC a RomaCosa: Organizzando, ottava edizione della rassegna di concerti d’organo curata dalla Istituzione Universitaria dei Concerti (IUC). Concerti Antonio Pantalone: Info e Biglietti del Tour 2026/2027Concerti Antonio Pantalone: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2026/2027. Trova i biglietti per i concerti su Rockol.it. rockol.it