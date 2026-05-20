Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Narvaez cala il tris in volata a Chiavari Ulissi sul podio

Oggi sul percorso del Giro d’Italia, la corsa si è conclusa con un arrivo in volata a Chiavari, dove Narvaez ha conquistato il suo terzo successo di tappa, confermando la sua forma nelle ultime tappe. Sul podio è salito anche Ulissi, mentre la fuga che si era formata in precedenza ha mantenuto il vantaggio fino all’ultimo chilometro. La gara è stata caratterizzata da un finale emozionante, con un gruppo compatto che ha tentato di resistere all’assalto dei velocisti.

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