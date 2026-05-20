Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi | Narvaez cala il tris in volata a Chiavari Ulissi sul podio
Oggi sul percorso del Giro d’Italia, la corsa si è conclusa con un arrivo in volata a Chiavari, dove Narvaez ha conquistato il suo terzo successo di tappa, confermando la sua forma nelle ultime tappe. Sul podio è salito anche Ulissi, mentre la fuga che si era formata in precedenza ha mantenuto il vantaggio fino all’ultimo chilometro. La gara è stata caratterizzata da un finale emozionante, con un gruppo compatto che ha tentato di resistere all’assalto dei velocisti.
Tutti aspettavano la fuga e la fuga è arrivata al traguardo. Il successo sorride, ancora una volta, ad uno dei protagonisti della prima fase della gara, il principale favorito della vigilia. L’ecuadoriano Jhonatan Narvaez vince allo sprint l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Porcari-Chiavari di 195 chilometri. L’alfiere della UAE Team Emirates-XRG centra così il suo terzo successo nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa, il quarto totale per la formazione emiratina. L’ecuadoriano batte in volata lo spagnolo Enric Mas della Movistar Team con una progressione inesorabile che non concede scampo al rivale. Completa il podio di giornata... 🔗 Leggi su Oasport.it
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