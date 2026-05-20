ora solo vincere vogliamo la finale

Nella prima sfida di semifinale dei playoff di serie C maschile, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria che la avvicina alla finale. La gara si è conclusa con un risultato favorevole, portando la formazione a un passo dalla fase successiva. La squadra avversaria dovrà ora cercare di ribaltare il risultato nella prossima partita. La qualificazione alla finale richiederà un ulteriore impegno e una prestazione convincente nella gara di ritorno.

Gara uno di semifinale è andata. Prato ha fatto un piccolo paso verso la finale play off di serie C maschile, ma il cammino è ancora lungo. Certo, negli occhi dei tifosi, rimangono un primo match giocato benissimo ed un primo set travolgente. Ma ecco il pensiero del coach Mirko Novelli: "Abbiamo fatto un’ottima prestazione. L’avversario aveva qualche assenza importante, ma noi siamo stati bravi ad approfittarne e a fare una grande gara – spiega -. Cascina ha iniziato la sfida con uno schiacciatore che, potenzialmente, aveva più qualità in attacco, ma poi hanno dato ordine alla squadra con un giocatore più bravo in ricezione e ci hanno messo in difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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