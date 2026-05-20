Nel centro storico di Siena sono state avviate le operazioni per installare sette nuove postazioni di raccolta rifiuti, denominate ’mascherate’. Queste strutture sono state messe in atto dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ato Toscana Sud e il gestore Sei Toscana, grazie a finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le postazioni sono state collocate in diverse aree della zona, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e l’accessibilità per i cittadini.

È iniziata in centro storico a Siena l’installazione delle sette nuove postazioni ’mascherate’ per la raccolta dei rifiuti, volute dall’amministrazione comunale, in accordo con Ato Toscana Sud e il gestore Sei Toscana, e finanziate dal Pnrr. L’intervento assume un valore assai importante sotto il profilo del decoro urbano. Le nuove postazioni, progettate per inserirsi in maniera più armonica nel contesto architettonico che caratterizza il centro storico, contribuiranno a migliorare l’impatto visivo dei punti di raccolta in una città d’arte come Siena, coniugando qualità del servizio, attenzione all’ambiente e tutela del patrimonio urbano. Le prime due postazioni installate già lunedì sono quelle di via Campansi, ai civici 65 e 16. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Operazione decoro per i rifiuti ’Mascherate’ sette postazioni

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