Operazione antidroga il plauso della Cisl Palermo Trapani | Bene bloccare una delle risorse principali della mafia
Oggi le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione antimafia focalizzata sul traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso. La Cisl Palermo Trapani ha espresso apprezzamento per questa azione, sottolineando che si tratta di un intervento importante contro uno dei settori principali di finanziamento delle organizzazioni criminali. L’intervento ha coinvolto diverse unità e ha portato all’arresto di alcuni soggetti ritenuti responsabili delle attività illecite.
“Un plauso alle forze dell’ordine che hanno condotto oggi l’operazione antimafia e contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. Fondamentale colpire il canale dello spaccio, perché è una delle risorse principali che finanziano le casse delle famiglie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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