Operazione antidroga il plauso della Cisl Palermo Trapani | Bene bloccare una delle risorse principali della mafia

Oggi le forze dell’ordine hanno portato a termine un’operazione antimafia focalizzata sul traffico illecito di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso. La Cisl Palermo Trapani ha espresso apprezzamento per questa azione, sottolineando che si tratta di un intervento importante contro uno dei settori principali di finanziamento delle organizzazioni criminali. L’intervento ha coinvolto diverse unità e ha portato all’arresto di alcuni soggetti ritenuti responsabili delle attività illecite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui